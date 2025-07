Governo Civico plaude l’Assessore Luchetti: “Intervento concreto, pronto un altro milione di euro di lavori”

Dai primi giorni di luglio in tutto il territorio di Cerveteri si sono aperti una serie di cantieri per il rifacimento di numerose arterie stradali. Un appalto di quasi un milione di euro, grazie al quale è stato possibile riasfaltare via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, via Fiesole, via Tuscolo e via Satrico a Cerenova e diverse strade a Cerveteri capoluogo. Tra l’altro, un’importanza particolare ricoprono le due strade di Campo di Mare: è la prima volta nella storia che grazie a fondi comunali si riesce a riasfaltare due strade nella Frazione di Campo di Mare, questo possibile solamente grazie al lungo lavoro urbanistico che ha portato all’acquisizione a patrimonio comunale dell’intera Frazione.

Come Gruppo di maggioranza, che esprime quattro consiglieri comunali, non possiamo che complimentarci ed encomiare il lavoro svolto da Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri e appartenente al nostro movimento.

Oltre a questi lavori infatti, la Giunta del Sindaco Gubetti ha infatti approvato il progetto esecutivo di nuove strade per altri 950mila euro, i cui lavori vedranno luce prossimamente. Lavori importanti che consegneranno alla città strade nuove e dunque una maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni.

Siamo certi che il lavoro della Sindaca Gubetti e di Matteo Luchetti porteranno ancora ottimi risultati sul fronte delle Opere Pubbliche della nostra città.

Governo Civico per Cerveteri – Il Gruppo Consiliare e il Direttivo tutto