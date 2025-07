Appuntamento dalle ore 20 in Piazza Rossellini: 5 gli ospiti d’onore presenti all’evento

Ladispoli: sabato 2 agosto cerimonia di premiazione la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana –

Giunge alla cerimonia di premiazione la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, ideata da Margherita Frappa, nonché Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli.

Per tutti, l’appuntamento è a Ladispoli sabato 2 agosto, dalle ore 20, in Piazza Rossellini.

A rendere nota la notizia lo stesso comune balneare, che attraverso il profilo Facebook istituzionale dichiara:

Si terrà sabato 2 agosto alle ore 20,00, nella splendida cornice di Piazza Rossellini a Ladispoli, la serata di premiazione ufficiale della Seconda Edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, evento di prestigio che ha coinvolto circa 200 artisti provenienti da 29 Paesi.

Le esposizioni hanno animato le sedi di Palazzo Valentini, Camera dei Deputati, Polo Museale della Sapuenza (Roma) Castello di Santa Severa, Centro d’Arte e Cultura e Sala Rossellini (Ladispoli), i Criptoportici delle ville romane di Marina di San Nicola e della Grottaccia.

Tra gli spazi espositivi si ricordano anche il Giardino dell’Arte, che ha ospitato il laboratorio creativo “BimbArte” dedicato ai più piccoli, e Viale Italia, trasformato in una vera e propria “Via Margutta” a cielo aperto con artisti fuori concorso.

La manifestazione ha saputo intrecciare arte contemporanea, cultura e territorio, con il patrocinio di numerose istituzioni nazionali e internazionali e il sostegno di ambasciate, enti pubblici e realtà culturali.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti d’eccezione del mondo politico e istituzionale, artistico e diplomatico, tra cui rappresentanti di diverse ambasciate, e:

• l’attore Riccardo Scamarcio,

• l’attore e performer Massimiliano Varrese,

• la giornalista e regista Cinzia Mirabella,

• l’attrice, regista e coreografa Simona Rita D’Angelo,

• l’attrice e presentatrice della serata Francesca Ceci.

Durante la serata saranno consegnati premi e menzioni speciali agli artisti selezionati dalla giuria per le diverse sezioni: pittura, scultura e fotografia.

Un evento pensato non solo per celebrare l’eccellenza artistica, ma anche per condividere con il pubblico il valore universale dell’arte come strumento di dialogo, riflessione e crescita collettiva.

La serata si concluderà con un evento musicale.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.