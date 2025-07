Il Sindaco Elena Gubetti: “Simbolo di una generazione sana, orgoglio della nostra città”

Francesco De Santis, giovane talento dell’atletica leggera e orgoglio sportivo di Cerveteri, è stato ufficialmente convocato per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Under 20, in programma a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. Una straordinaria soddisfazione per il velocista cresciuto nell’Etrusca Atletica, sotto la guida esperta della preparatrice atletica Loredana Ricci, figura di riferimento nel panorama sportivo locale.

Per celebrare questo importante traguardo, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme all’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e al Consigliere comunale Enrico Alessandrini, ha ricevuto Francesco in Municipio, accompagnato dalla sua allenatrice e da numerosi compagni di squadra.

“Rivolgo a Francesco i miei più sinceri complimenti – ha dichiarato il Sindaco Gubetti –. In questi anni ci ha abituati a risultati di grande prestigio, sia a livello nazionale che internazionale. È un ragazzo che incarna valori positivi, come l’impegno, la determinazione e l’amore per lo sport. È motivo di grande orgoglio per tutta la città. In bocca al lupo Francesco: affronta questa esperienza con entusiasmo, con la voglia di crescere e di divertirti”.

Il Sindaco ha voluto concludere il suo intervento con un pensiero ispirato alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolte agli atleti in partenza per le Olimpiadi: “Le medaglie e i successi saranno sempre benvenuti, ma non sentirti sotto pressione. Il tuo unico obiettivo deve essere vivere con gioia lo sport che hai scelto, per te stesso e per Cerveteri”.

Parole di grande stima sono arrivate anche dall’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Incontrare Francesco e il mondo dell’atletica di Cerveteri è sempre un piacere. Ogni volta rappresentano una ventata di positività, passione e spirito di comunità. Ormai è difficile trovare nuovi aggettivi per descrivere le imprese di Francesco, viste le continue affermazioni degli ultimi anni. Per questo nuovo importante appuntamento, stiamo valutando di organizzare la visione collettiva delle gare nelle sale comunali: un modo per sostenere tutti insieme il nostro atleta e far sentire il calore della sua città. Francesco De Santis si appresta così a vivere una nuova avventura internazionale, portando con sé non solo il frutto del lavoro quotidiano in pista, ma anche l’abbraccio e il tifo di tutta Cerveteri. Forza Francesco, Cerveteri è con te!”