Ancora discariche abusive sul territorio. Questa volta sulla Doganale all’altezza di Borgo San Martino in uno dei punti più panoramici della frazione

Cerveteri: panorama “rovinato” dalla discarica dei calcinacci

Una passeggiata per godersi del panorama, la vista su Ladispoli e Cerveteri, sull’orizzonte … sul mare … il tutto contornato da una montagna di calcinacci.

A rovinare ancora una volta il panorama sono gli incivili.

Sulla Doganale, all’altezza di Borgo San Martino, in uno dei punti più panoramici che la provinciale offre, dove spesso ci si sofferma anche solo pochi minuti per respirare a pieni polmoni e a godere dello spettacolo che la natura ci ha regalato, ora l’occhio non può non cadere su quel cumulo di calcinacci depositato lì come se fosse una discarica.

La denuncia arriva dai residenti della zona, costretti a dover fare i conti con chi non solo non ha rispetto per l’ambiente ma di un’intera comunità.

