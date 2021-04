Estate e covid: a Ladispoli e Cerveteri aumentano le vendite e gli affitti

Share Pin 6 Condivisioni

Come lo scorso anno si prospetta un’estate da “tutto esaurito” sul litorale romano

Litorale romano da “tutto esaurito” per le vacanze estive. Case in affitto già tutte “esaurite” e vendite durante l’anno del 30% in più rispetto al 2019. Un po’ come lo scorso anno.

Dal lockdown di marzo scorso cambiano le vacanze degli italiani e cambia anche la concezione di casa. Con l’obbligo di dover trascorrere più tempo a casa a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contenere la pandemia, lo smart working, la didattica a distanza, i cittadini ora ambiscono a spazi più ampi.

A essere cambiato è, insomma, il concetto di casa. Un cambiamento che ha portato a un incremento delle vendite, a partire del 2020, di circa il 30% anche sul litorale laziale.

Gli acquirenti arrivano spesso dalla Capitale e la richiesta si concentra in particolar modo in abitazioni ampie, al piano terra, con la possibilità di ampi sfoghi all’esterno come giardini o grandi verande.

E se in un primo momento, durante la fase emergenziale e di lockdown i prezzi delle compravendite avevano retto botta, restando comunque invariati, lo stesso non è accaduto all’inizio della seconda ondata. I proprietari, secondo quanto riferito da alcune agenzie immobiliari tra Cerveteri e Ladispoli, hanno deciso di abbassare i prezzi per vendere e non rischiare così di perdere ancora mercato. Questo ha portato sì a un gran numero di vendite ma a prezzi più bassi.

Boom anche di affitti stagionali sul litorale, con alcune agenzie immobiliari che hanno già registrato il “tutto esaurito”.

Da un lato la grande richiesta da parte soprattutto dei romani, dall’altra parte la volontà dei proprietari di una seconda casa di aspettare di sapere con certezza che cosa riserveranno loro i mesi estivi.

Se ci si potrà cioè concedere una vacanza all’estero oppure ci si dovrà accontentare della “casetta” a mare, evitando dunque di metterla a disposizione di estranei.

A queste due motivazioni se ne aggiunge anche una terza: la paura. La paura di vedere la propria abitazione affittata sì per qualche mese e “occupata” per il resto dell’anno a causa del blocco degli sfratti da un lato e alla paura che un possibile inquilino resti per sua sfortuna contagiato dal coronavirus, così da rimanere bloccato a “tempo indeterminato”.

Timore questo che però non ha fermato la grande richiesta e il sold out, almeno fino ad ora. Un dato nuovo, emerso in queste ultime due stagioni.

Secondo i dati, dunque, c’è probabilmente da aspettarsi un’estate 2021 simile a quella dello scorso anno con le due città del litorale da “tutto esaurito”.

