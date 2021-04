Share Pin 8 Condivisioni

Covid, Brusaferro: “Decrescita lenta” –

“La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c’è una ricrescita”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, sull’analisi dei dati Covid.

“C’è in Italia una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per l’incidenza, ma ci sono alcune Regioni in crescita” ha detto. “Ci aspettiamo un inizio di decrescita anche per i decessi”, ha aggiunto, visto che il livello delle terapie intensive “si sta stabilizzando”. Poi, “età media dei casi: under 50. Salgono asintomatici”.