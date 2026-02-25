Cerveteri, oltre 600 studenti ai “Mille di Miguel”: una festa di sport, entusiasmo e comunità

È stata una vera e propria festa dello sport quella andata in scena al Campo Enrico Galli di Cerveteri in occasione dei “Mille di Miguel”. Oltre 600 studenti provenienti da tutte le scuole del territorio hanno invaso pacificamente la pista e gli spazi dell’impianto sportivo, regalando alla città una mattinata carica di energia, sorrisi e partecipazione.

L’evento, ormai appuntamento atteso e consolidato nel calendario sportivo locale, ha saputo ancora una volta coniugare attività fisica, valori educativi e spirito di comunità. Non solo una corsa, dunque, ma un momento di condivisione capace di coinvolgere ragazzi, insegnanti, famiglie, associazioni e istituzioni.

2I Mille di Miguel rappresentano molto più di una competizione sportiva. – dichiara l’Assessore allo Sport, Manuele Parroccini – Sono un inno a uno stile di vita sano e salutare, un messaggio importante che deve accompagnare i nostri ragazzi durante tutto l’anno. Vedere oltre 600 giovani riuniti nel nostro impianto è motivo di orgoglio e dimostra quanto lo sport sia uno strumento fondamentale di crescita e inclusione”.

L’Assessore ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori, in particolare al Consigliere Enrico Alessandrini e a Loredana Ricci, per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nell’organizzazione dell’iniziativa. Un pensiero speciale è stato dedicato anche alla Famiglia Lupi per la costante disponibilità e per il lavoro condiviso con l’Amministrazione volto a migliorare sempre di più la struttura dell’Enrico Galli, punto di riferimento quotidiano per centinaia di sportivi.

Anche la Sindaca Elena Gubetti ha evidenziato il valore dell’appuntamento per l’intera comunità: 2Vedere il nostro impianto sportivo pieno di ragazzi, tutti uniti dalla passione sportiva, è una grande gioia. Questa manifestazione trasmette i valori più belli dello sport: inclusione, amicizia, coraggio e forza.

La straordinaria partecipazione delle scuole del territorio è il segnale di una comunità viva, attenta e unita, che vede nello sport un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri giovani”.

La giornata si è così trasformata in un grande momento di festa collettiva, capace di mettere al centro i ragazzi e il loro entusiasmo.