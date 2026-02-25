 
Cerveteri, conclusa la GRF di Banco Farmaceutico. Raccolti 1.242 farmaci per 136 famiglie assistite dal Centro di Solidarietà

Si è conclusa lunedì 16 febbraio l’annuale “Giornata di Raccolta del Farmaco” organizzata da Banco Farmaceutico. I 1.242 farmaci raccolti sono stati consegnati all’associazione Centro di Solidarietà di Cerveteri, che li distribuirà insieme ai pacchi alimentari ai 136 nuclei familiari assistiti.

A renderlo noto è il Centro di Solidarietà, che ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno partecipato all’iniziativa: Auser, Scuolambiente, Scouts Cerveteri 1, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Consulta dei migranti e Coop. Solidarietà.

Il ringraziamento del Centro di Solidarietà di Cerveteri va anche a tutti i cittadini che hanno dedicato un turno del loro tempo e, soprattutto, ai cittadini di Cerveteri che hanno donato con generosità, nonostante la crisi economica e il persistente maltempo.

Un pensiero, infine, anche a chi non ha potuto donare, ma ha comunque espresso vicinanza con parole gentili.

Il messaggio di ringraziamento è firmato da Lalla Enea, presidente del Centro di Solidarietà di Cerveteri.