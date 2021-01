Share Pin 3 Condivisioni

Il sindaco Pascucci: “Giornata storica. Ce la metteremo tutta”

Cerveteri, oggi alle 12 l’audizione per la ‘Città della Cultura’ 2022

“Quella di oggi, giovedì 14 gennaio, sarà una giornata importantissima per la nostra città. Alle ore 12:00 si terrà infatti l’audizione finale per decretare la Città Capitale Italiana della Cultura 2022. Cerveteri, come sapete, è tra le dieci città che sono giunte a questo straordinario traguardo”.

Parole del primo cittadino Alessio Pascucci che aggiunge:

Cerveteri, oggi alle 12 l’audizione per la ‘Città della Cultura’ 2022

“Non è mai accaduto che un Comune del Lazio sia giunto tra i dieci Comuni finalisti, né che una città del centro Italia abbia conquistato il titolo. Noi sappiamo quanto sia difficile, ma ce la metteremo tutta. In questi mesi di preparazione abbiamo ricevuto il sostegno unanime di figure di spicco della cultura, della politica, dello sport e dell’imprenditoria: l’attore Alessio Boni, lo chef Antonello Colonna, il Campione del Mondo Leonardo Fioravanti, il Campione paraolimpico Andrea Pellegrini, il regista Daniele Vicari e moltissimi altri, tra cui (e ne siamo onorati), l’Amministratore Delegato di Invitalia Domenico Arcuri, oggi Commissario Straordinario del Governo.

Nei giorni scorsi si è aggiunto il sostegno di ANCI Lazio e dei Sindaci della nostra Regione e quello di Comuni UNESCO di altre Regioni (come Assisi e Noto).

Grazie davvero di cuore.

La nostra audizione avverrà domani a partire dalle ore 12:00 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube del MiBact: https://www.youtube.com/user/MiBACT Spero possiate collegarvi in molti. Forza Cerveteri”.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:

https://www.facebook.com/baraonda.rivista/videos/1776912489122541