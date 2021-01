Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, Bucchi: “su via Doganale si verniciano strisce e erba”

“Nuovo look per il tratto urbano di via Doganale”. Parole del Presidente del Comitato di Zona Borgo San Martino, Luigino Bucchi che aggiunge:

Nelle foto la nuova segnaletica orizzontale rifatta sulle erbe infestanti. Chi avrà controllato – si chiede Bucchi – lo stato dell’arte dei lavori?”