Share Pin 0 Condivisioni

“Proficuo l’incontro con Fratelli D’Italia. Porteremo il nostro contributo nel centrodestra cittadino”

Ladispoli, Forza Italia si rinnova e presenta proposte alla città

“Nel mese di Dicembre Forza Italia ha iniziato gli incontri con gli altri partiti cofondatori e alleati di centrodestra. Il primo incontro si è svolto con Fratelli d’Italia guidati dal Portavoce Raffaele Cavaliere. Nell’incontro il Commissario di Forza Italia Renio Valle ha illustrato i cambiamenti effettuati in una Forza Italia completamente rinnovata al suo interno. Un partito aperto ai giovani, alle donne, agli anziani, agli imprenditori del nostro territorio e a tutte quelle categorie produttive che oggi vivono il forte disagio di una pesante crisi pandemica e che cercano in Forza Italia una rappresentanza liberale.

Naturalmente il Consigliere Cavaliere ha accettato con entusiasmo la proposta di collaborazione di Forza Italia, con la consapevolezza che all’interno della coalizione di centrodestra, Forza Italia apporterà non solo il proprio contributo politico ma anche quel valore aggiunto dell’area cattolica. Dopo gli interventi degli iscritti di Forza Italia e degli iscritti di Fratelli d’Italia i due leader di partito hanno concordato su una proficua collaborazione politica fatta di proposte, idee e contributi politici concreti come quelle portate avanti dall’amministrazione in questi tre anni.

Il Commissario di Forza Italia Renio VALLE ha chiesto la possibilità, al Consigliere CAVALIERE, di presentare alcune proposte per la città in consiglio comunale a firma

congiunta. Il Portavoce CAVALIERE ha risposto che è ben lieto di portare avanti congiuntamente idee utili per il miglioramento della città.

Al termine i due partiti hanno concordato di effettuare l’incontro con tutti i partiti e le liste civiche che fanno parte della coalizione di centrodestra”.

Il Commissario di Forza Italia Ladispoli – VALLE Renio