Cerveteri, muore l’uomo caduto dal Belvedere. I Consiglieri comunali di opposizione ne chiedono la chiusura temporanea

Purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo che ieri notte è caduto dal Belvedere di Cerveteri. Trasportato in gravi condizioni a Policlinico Gemelli, è poi deceduto questa mattina.

Tante sono state oggi sui social le reazioni dei cittadini di Cerveteri. Molte sono state le voci che si sono levate per chiedere la realizzazione di barriere protettive, o addirittura la chiusura del Belvedere.

Alle richieste di questi concittadini si è unita in queste ore quella di tutti i Consiglieri di opposizione. Che hanno fatto pervenire in Redazione il seguente comunicato:

“E’ ora di dire basta.

L’ennesimo evento drammatico di queste ultime ore, ci induce a proporre la concreta ipotesi di chiudere temporaneamente il belvedere di Cerveteri. In attesa dell’adozione di misure di sicurezza concrete volte ad evitare questi tristi eventi che ci ricordano un famoso ponte della zona sud di Roma, come opposizione nelle prossime ore presenteremo un documento da sottoporre al voto dell’aula per prendere una decisione in tal senso. Non sarà l’espediente migliore per dissolvere le menti di chi potrebbe aver deciso il gesto estremo, ma sicuramente si toglie uno strumento che sembra essere diventato un consueto punto di riferimento.”