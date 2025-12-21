In rete Polucci, e doppietta di Patrascu dopo una gara dominata con molte occasioni create

Cerveteri, vittoria di Natale al “Galli”. Duepigreco battuta 3-1 e 2025 chiuso al quarto posto

Quest’anno i verdeazzurri passeranno un Natale con il sorriso. Al “Galli” il Città di Cerveteri supera la Duepigreco per 3-1, e chiude il 2025 al quarto posto. Confermandosi in piena zona playoff.

Una vittoria maturata al termine di una gara che i giocatori del Cerveteri hanno interpretato con grande intensità. Producendo molte occasioni e mantenendo a lungo il controllo del gioco. A sbloccare la partita è stato il giovane Polucci, servito da un assist preciso che gli ha permesso di firmare la prima rete. Poi la scena è stata tutta di Teo Patrascu, autore della doppietta che ha completato il successo dei cerveterani.

Nel dopogara, le parole di Polucci ci hanno raccontato tutta la sua soddisfazione: “Contento per la vittoria, sono felice anche per me. Da cerveterano giocare con la maglia della mia città è motivo di orgoglio, siamo un gruppo fantastico”.

Il 3-1 sulla Duepigreco vale molto anche in prospettiva. Il Cerveteri resta quarto e si presenta alla sosta con la consapevolezza di poter continuare a recitare un ruolo da protagonista. Dopo la pausa, infatti, il calendario proporrà subito un incontro di notevole impegno. Il Città di Cerveteri sarà atteso sul campo della capolista Palidoro. Il nuovo anno ripartirà quindi con un test importante.