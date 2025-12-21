Settanta artisti e presenza istituzionale per la rassegna “Fate presto”, patrocinata dal Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura

Ladispoli, al Centro d’Arte e Cultura taglio del nastro riuscito per la mostra collettiva Peppethefoxshow –

di Marco Di Marzio

Una buona partecipazione di pubblico ha accompagnato l’inaugurazione della Collettiva del Peppethefoxshow, svoltasi domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso il Centro d’Arte e Cultura “Paolo De Caro” di Ladispoli. Il tradizionale taglio del nastro ha ufficialmente aperto la rassegna “Fate presto”, trasformando il vernissage in un momento di incontro e confronto tra artisti, istituzioni e cittadinanza.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura, resterà visitabile dal 21 al 29 dicembre 2025, con orario di apertura dalle 9.00 alle 18.00, negli spazi espositivi di via Settevene Palo 21. Un periodo significativo che consente al pubblico di fruire con calma di un progetto articolato e denso di contenuti.

Ideata da Peppe della Volpe, in arte Peppethefox, la collettiva si configura come un progetto di forte impatto concettuale, lontano dalle logiche della mercificazione dell’arte e orientato a una visione libera e indipendente della produzione artistica contemporanea. “Fate presto” non è una semplice esposizione, ma un vero manifesto collettivo che rimette al centro l’artista come protagonista assoluto del processo creativo.

In mostra 70 artisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che danno vita a un percorso espositivo intenso e variegato. Settanta ritratti, uno diverso dall’altro, accompagnati da aneddoti scritti dagli stessi autori, compongono una narrazione corale fatta di immagini e parole, capace di coinvolgere il visitatore in un’esperienza di lettura e osservazione profonda.

All’inaugurazione erano presenti l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, il Delegato alle Mostre e curatore della rassegna Filippo Conte e l’Assessore al Commercio Daniela Marongiu, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso progetti culturali di qualità e dal forte valore identitario.

Nel suo intervento, il curatore Filippo Conte ha evidenziato la genesi e il significato della mostra: «Questa mostra è composta da oltre 70 artisti che hanno proposto 70 ritratti, uno diverso dall’altro, donati all’artista principale, Peppe Della Volpe di Napoli. Sono 70 ritratti, ognuno con un aneddoto scritto dall’artista: è molto piacevole fermarsi a leggerli. Tutto nasce da un incontro alla Sala Rossellini, durante l’ultima edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, e da lì è nato subito un connubio positivo con l’assessore Frappa. È un’esposizione favolosa, ricca di opere e contenuti. Per Ladispoli è stato un onore che un artista partito da Napoli abbia scelto questa città per esporre».

A seguire, la dichiarazione dell’Assessore alla Cultura Margherita Frappa: «La buona partecipazione registrata all’inaugurazione conferma l’interesse della città per progetti culturali autentici e non convenzionali. “Fate presto” è una rassegna che stimola il pensiero critico e valorizza l’arte come spazio di libertà, confronto e crescita collettiva. Il patrocinio del Comune nasce dalla volontà di sostenere iniziative capaci di arricchire il tessuto culturale di Ladispoli e di renderlo sempre più aperto e dinamico».

La serata inaugurale ha segnato così l’avvio di una mostra che, per tutta la durata dell’esposizione, invita il pubblico a un dialogo diretto con l’arte contemporanea indipendente, confermando la collettiva del Peppethefoxshow come un’esperienza culturale significativa nel panorama cittadino.