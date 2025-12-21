Natale di solidarietà: l’ANPS ha avviato una raccolta per portare dei giochi ai bambini ricoverati al Bambino Gesù

Si avvicina il Natale e, come tutti gli anni, si moltiplicano le iniziative a favore di chi ha bisogno di vivere queste feste in modo speciale. Di chi ha bisogno di un sollievo dalle sofferenze e dalle privazioni di tutti i giorni.

Anche quest’anno non poteva mancare l’impegno dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) a portare dei sorrisi ai bambini ricoverati al Bambino Gesù. Un impegno per un’iniziativa semplice ma dal grande risultato concreto: trasformare la generosità del nostro territorio in regali e materiali utili per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La benefica iniziativa è partita, come dicevamo, dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che, attraverso la sua sezione di Ladispoli-Cerveteri-Manziana, ha organizzato una raccolta destinata ai bambini ricoverati, con l’obiettivo di donare “materiale utile e giochi”.

L’ANPS indica come termine della raccolta il 31 dicembre prossimo.

Per informazioni e approfondimenti il punto di contatto è Danilo, il Coordinatore ANPS Ladispoli. Il suo telefono è: 348 9155381.

Per donare, effettuare un bonifico con i seguenti estremi:

Ass.ne nazionale della polizia di stato-sez.ne Cerveteri

IBAN IT32J0832739530000000002787

Causale: Donazione liberale

Da sottolineare che, per l’ANPS, non è un episodio isolato. In più occasioni e in più contesti, il mondo associativo legato alla Polizia di Stato si mobilita durante le festività per iniziative rivolte ai reparti pediatrici e alle famiglie dei bambini ricoverati.