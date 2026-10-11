La giovane di Valcanneto conquista il tricolore al Marinedda Bay Open in Sardegna. I complimenti della sindaca Gubetti: “Una grandissima gioia e un motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità”

Cerveteri, Marta Begalli è campionessa italiana assoluta di surf

Marta Begalli conquista il titolo di campionessa italiana assoluta di surf shortboard 2026. L’atleta di Cerveteri, residente a Valcanneto, ha vinto il Marinedda Bay Open. Disputato il 9 ottobre in Sardegna e valido per l’assegnazione del tricolore della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, la FISSW.

Una vittoria decisa negli ultimi secondi. Begalli, vent’anni compiuti a luglio, ha ribaltato il risultato con un’ultima onda, chiudendo la finale con un punteggio complessivo di 10,67. La competizione si è svolta nella baia della Marinedda, vicino a Isola Rossa, nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, con onde alte oltre due metri.

A congratularsi con lei è la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti. Che ha ricordato il legame dell’atleta con il territorio e il riconoscimento già ricevuto durante la rassegna delle Eccellenze dello Sport. “Marta è una ragazza di Cerveteri, vive a Valcanneto e da anni la seguiamo con grande affetto e stima, avendola anche premiata nella nostra rassegna delle Eccellenze dello Sport”, ha scritto la sindaca in un post social. Accanto all’attività agonistica, Begalli porta avanti anche quella di insegnante e istruttrice. Come ricorda Gubetti, da diversi anni collabora con la SUP School Fitness di Roberta Mariani. Mettendo la propria esperienza sulla tavola a disposizione dei più giovani e degli appassionati.

Cerveteri, Marta Begalli è campionessa italiana assoluta di surf

La sindaca ha poi collegato il successo dell’atleta all’impegno per gli sport acquatici sul litorale di Cerveteri. “Un risultato straordinario che premia non solo il talento di Marta, ma anche il grande lavoro che stiamo portando avanti in questi anni per la promozione e il sostegno degli sport acquatici sulla spiaggia di Campo di Mare” ha dichiarato Gubetti. Nel suo messaggio, la Sindaca ha richiamato la presenza sulla costa di discipline come surf, SUP, windsurf e kitesurf, sottolineando le soddisfazioni che gli atleti del territorio continuano a ottenere a livello nazionale.

“A nome di tutta la città di Cerveteri, tantissimi complimenti a Marta per questo fantastico traguardo tricolore!”, ha concluso.