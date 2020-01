Condividi Pin 4 Condivisioni

Cerveteri, lettera esposto del Principe Ruspoli

Al Sindaco della Città di Cerveteri, Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia,

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Al Procuratore Generale della Corte dei Conti presso la Regione Lazio, Al Giudice Delegato al Fallimento di “GRUPPO BONIFACI S.R.L.” Dott.ssa Daniela Cavaliere – Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, Al Comandante del Gruppo Carabinieri Ostia.

Il fallimento del Gruppo Bonifaci impone una riflessione su tre documenti:

Documento.01 – La Procura di Civitavecchia ha predisposto una perizia il 4 maggio 1978 (Procedimento n.210-78/A del Registro Generale P.M.) con il seguente quesito n.1: Se la lottizzazione Ostilia sita in Campo di Mare sia stata o meno approvata ai sensi della vigente normativa urbanistica.

Risposta al quesito n.1 (pag. 201). Per nessuno dei progetti aventi per oggetto la lottizzazione Ostilia in Campo di Mare interessanti le precedenti Società danti causa della società Ostilia è mai intervenuta la prescritta approvazione da parte degli organi competenti del Ministero dei Lavori Pubblici o dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio.

Documento.02 – Con le Sentenze nn. 636/88 e 2099/86 del TAR e la sentenza n.211/97 del Consiglio di Stato, passate in giudicato, viene conclamata, la lottizzazione abusiva Ostilia, realizzata in Cerveteri, località Campo di Mare.

Documento.03 – Due Lettere della Corte dei Conti al Sindaco di Cerveteri Prot. N.2009/00153/Sfr del 12.08.2010 e la seconda dell’anno 2011 (con Protocollo n. 3535 del Comune di Cerveteri ricevuta il 31 Gen. 2011).

Nella prima Lettera si dichiara: “il 2 marzo 1960 la società Ostilia presentava domanda di lottizzazione per complessivi 170 ettari in località Campo di Mare in Comune di Cerveteri”; “il reato di lottizzazione abusiva perpetrato dalla società Ostilia non poteva beneficiare delle mutate disposizioni urbanistiche successive alla commissione di detto reato”; “Alcuna iniziativa è in grado di sanare la lottizzazione abusiva che resta insuperata e insuperabile trattandosi di reato permanente”.

Nella seconda Lettera della Corte dei Conti si riconferma: “le opere realizzate dalla Ostilia sono e restano illegittime e non sanabili”;

“Quindi, agli amministratori comunali sono imputabili comportamenti e omissioni evidentemente pregiudizievoli degli interessi finanziari e patrimoniali dell’Ente”.

CONSIDERAZIONI FINALI

gli organismi comunali hanno l’obbligo sia della vigilanza sull’attività di trasformazione che si svolge sul relativo territorio e sia della applicazione delle conseguenti sanzioni, senza necessità di alcun ordine o invito da parte di altre autorità giudiziarie (Procura della Repubblica, Tribunale, ecc.) o amministrative (Regione, Provincia, ecc.);

gli organi amministrativi del Comune che, a conoscenza di una lottizzazione abusiva, dovessero omettere di provvedere all’acquisizione di essa al patrimonio comunale, si esporrebbero a gravissime responsabilità anche di natura patrimoniale personale. Infatti, una eventuale inerzia dei dirigenti e dei titolari degli organi competenti comporta, a carico degli stessi, una responsabilità diretta, poiché essi sono i soggetti cui la legge attribuisce i ricordati poteri in ordine alla vigilanza della regolare trasformazione del territorio.

Pertanto Invito il Sindaco di Cerveteri a valutare la necessità di acquisire al patrimonio del Comune, la lottizzazione abusiva Ostilia del Gruppo Bonifaci S.r.l. non oltre il 9 Febbraio 2020.

Sforza Ruspoli

In proprio e quale amministratore di Novantadue-Duemiladodici S.r.l., corrente in Roma, Via della Piramide Cestia n. 1/C, P. IVA 01100451002. Sforza Ruspoli Palazzo Ruspoli, largo Goldoni 56 Roma (00187)