Condividi Pin 7 Condivisioni

Domani mattina alle 7.30 Claudio Ricci, amministratore unico della Multiservizi Caerite sarà ospite dell’edizione della mattina

Cerveteri, le farmacie comunali al TGR Lazio

Cerveteri, le farmacie comunali al TGR Lazio

Giovedì 23 gennaio la Multiservizi Caerite sarà ospite del Tgr Lazio all’interno dell’edizione della mattina a partire dalle ore 7.30.

L’amministratore unico della municipalizzata, Claudio Ricci, interverrà in diretta dagli studi romani di Saxa Rubra per parlare delle farmacie comunali e del nuovo servizio di consegna a domicilio dei farmaci anche con ricetta avviato in questi giorni su tutto il territorio di Cerveteri.

La partecipazione della Multiservizi Caerite al telegiornale del Tgr Lazio conferma l’importanza e i risultati che la municipalizzata di Cerveteri sta raccogliendo negli ultimi anni, durante i quali è riuscita a risanare i bilanci e a migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.

Dopo il catasto arboreo online – Cerveteri è fra i pochi comuni in Italia ad averlo realizzato e mappato – ora è la volta di un servizio dall’alto valore sociale, come quello della consegna a domicilio dei farmaci, incluso il ritiro con delega della ricetta dal medico di famiglia. Un servizio che, va sottolineato, è gratuito per particolari categorie di cittadini: anziani sopra i 65 anni in assistenza domiciliare; disabili soli o in famiglia, in possesso dei requisiti di disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; anziani sopra i 70 anni che vivono soli e/o che si trovano in particolari condizioni di difficoltà; mamme dei bambini fino a 3 anni di età.