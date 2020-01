Condividi Pin 88 Condivisioni

Cerveteri, a fuoco i locali della cooperativa fra assegnatari

Cerveteri, a fuoco i locali della cooperativa fra assegnatari a Borgo San Martino

Poco prima della mezzanotte un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, presso i locali commerciali della Cooperativa fra assegnatari di Ceri e Borgo San Martino.

A quanto si apprende sarebbero ingenti i danni alle merci e alla struttura nonostante sia scattato immediatamente l’allarme che ha permesso intervento, celere, dei vigili del fuoco.