Ladispoli, rimosse le barche abbandonate. Torna libero l’arenile di Marina di San Nicola

Condividi Pin 49 Condivisioni

Operazione della Capitaneria di Porto

Ladispoli, rimosse le barche abbandonate

Via alle barche ‘fantasma’ a Marina di San Nicola. La capitaneria di porto di Ladispoli, infatti, ha ordinato la rimozione delle imbarcazioni che occupavano abusivamente la spiaggia.

Ladispoli, rimosse le barche abbandonate

Le imbarcazioni, come riporta il messaggero, sarebbero state lasciate incustodite volontariamente per essere poi utilizzate per la pesca, abusiva, a strascico. Altri erano semplicemente abbandonati sull’arenile. La Guardia Costiera ha provveduto alla rimozione e proceduto sequestro amministrativo.

L’attività della guardia costiera si inserisce in una di più ampio respiro, iniziata già da diverse settimane, tesa a rendere più fruibili gli arenili. Nel corso degli ultimi mesi sono stati smantellati, infatti, diverse opera (campi da beach volley, aree giochi etc) fuori legge (https://baraondanews.it/ladispoli-spazio-demaniale-occupato-abusivamente-area-sequestrata-dalla-guardia-costiera/).