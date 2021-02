Share Pin 12 Condivisioni

La provinciale utilizzata in questi mesi come collegamento alternativo alla Settevene Palo da poco riaperta

“Cerveteri, la via Doganale sarà la nostra prossima battaglia” –

“Cerveteri, la via Doganale sarà la nostra prossima battaglia”

Per mesi è stata utilizzata, anche dai mezzi pesanti, come via alternativa di collegamento tra il litorale e la zona del lago. E ora ha bisogno di interventi di rifacimento.

Parliamo della Doganale. La strada provinciale, di competenza dunque dell’Area Metropolitana, è ormai usurata dal tempo e dai veicoli in transito. In alcuni punti sul manto stradale si sono aperte delle crepe, in altre delle buche che possono mettere a rischio la sicurezza stradale degli automobilisti.

Un allarme più volte lanciato dagli stessi residenti della zona che da sempre invocano maggiori interventi per rendere un’arteria fondamentale come la via Doganale più sicura ad automobilisti e pedoni.

Interventi che però, ad oggi, non si sono visti.

“I soldi per la Doganale non ci sono”, ha detto il consigliere Federico Ascani a Cambia il Mondo interpellato sulla provinciale da Fabio Bellucci, ma ha assicurato: “Sarà la nostra prossima battaglia”.

(torna a Baraondanews)