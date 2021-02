Share Pin 4 Condivisioni

Incivili continuano ad abbandonare i loro rifiuti indifferenziati dove capita prima causando degrado.

Cerveteri: ancora rifiuti in strada e l'ira dei cittadini

Cerveteri: ancora rifiuti in strada e l’ira dei cittadini

Nonostante la possibilità di conferire all’isola ecologica sulla Settevene Palo Nuova e la raccolta differenziata porta a porta c’è chi continua ad abbandonare i propri rifiuti dove capita prima, anche a bordo carreggiata.

La piaga delle discariche abusive a cielo aperto non lascia in pace il territorio etrusco.

Da Cerenova alle zone più interne, come quelle di Ceri, del Sasso o di Borgo San Martino e Valcanneto, gli incivili non si fermano.

Questa volta gli incivili hanno deciso di scaricare i loro rifiuti in via dei Montarozzi, angolo via del Sasso.

A bordo carreggiata o dentro al fosso la cosa non cambia. La speranza è che le fototrappole facciano la loro parte.

