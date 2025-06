Cerveteri, la Sindaca Gubetti: “Liberamente” riapre a Campo di Mare per la quinta estate consecutiva

“Anche quest’anno, per la quinta estate consecutiva, a Campo di Mare ecco “LIBERAMENTE”, la spiaggia comunale, gratuita, perfettamente attrezzata per accogliere persone con disabilità fisiche e motorie”. Lo ha annunciato ieri la Sindaca Elena Gubetti, ricordando che l’area inclusiva è nata “nell’estate del 2021, quando fummo i primi in tutto il territorio ad avere una realtà fondamentale come questa”.

Elena Gubetti ha anche elencato i servizi presenti:

Sedie Job e lettini dedicati per l’accesso in acqua

Docce e spogliatoi accessibili

Personale formato sul posto “per garantire assistenza e supporto”

Per prenotare, conclude la prima cittadina, è possibile telefonare al 351 358 0419. “Buon mare a tutti”, il saluto finale della Sindaca.