Santa Marinella, Fratelli d’Italia S. Marinella-S. Severa, invita tutta le forze di opposizione ad unirsi nelle battaglie per i cittadini

Ieri è stato diffuso, dal Coordinamento di Fratelli d’Italia S. Marinella-S. Severa, un comunicato stampa che invitava tutta le forze di opposizione ad unirsi nelle battaglie sociali, e per difendere i valori e gli interessi dei cittadini.

Di seguito il comunicato stampa integrale.

“Esortiamo la coalizione di minoranza tutta a riflettere sulle proprie azioni e a riconoscere gli errori commessi, noi in primis. È giunto il momento di fare un mea culpa e di assumere la responsabilità per le scelte fatte o non fatte.

Questa nostra esortazione, beninteso, non deve essere considerata come un segno di debolezza. Ma come un’opportunità per rinsaldare i legami e per rilanciare la nostra azione politica. È quindi tempo di tornare a essere uniti e determinati nella battaglia sociale, per difendere i valori e gli interessi dei cittadini.

Noi, sebbene a livello locale siamo in minoranza, governiamo, invece, a livello nazionale, l’Italia. I cittadini guardano a noi ed al nostro simbolo con fiducia e speranza e noi non possiamo sottrarci a questo onere che, prima ancora, è e deve essere un onore.

Ecco perché è giunta l’ora di invitare tutti i nostri militanti e simpatizzanti, ma anche i colleghi di opposizione che, con noi, condividono determinati valori ed ideali e, in nome di essi, conducono determinate battaglie, a cessare da qualsiasi comportamento che possa avvantaggiare, in qualsiasi modo, chi è dall’altra parte e a far fronte comune, da qui in avanti, affinché nulla che riteniamo non confacente al benessere della nostra comunità sia portato avanti dalla maggioranza.

Si torni alla politica di qualità, dove non vi siano nemici ma avversari; dove i principi dello stato di diritto in cui viviamo valgano per tutti, dal principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva (che deve valere anche, appunto, per gli avversari), al rispetto dei beni pubblici; dove si appoggi la giusta iniziativa di chi governi, suggerendo migliorie, ma, aspramente, si combatta ciò che, al contrario, non lo sia, nell’ottica della città e non, magari, dell’interesse di pochi.

Decoro urbano, fruibilità delle spiagge, sicurezza stradale, spazi da condividere per i giovani, attenta vigilanza sulla vendita di alcol e sigarette ai minori, calmierazione dei prezzi previo tavolo di intesa con le varie categorie di commercianti, stazione ferroviaria, studio di fattibilità per collegamenti diretti tra il porto turistico di Civitavecchia con l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, in un’ottica di contemperamento di interessi tra esigenze pubbliche e quelle di categoria del trasporto privato. Terme della Ficoncella con relativo confronto sul recente aumento dei prezzi per i non residenti a Civitavecchia, raccolta dei rifiuti e questione Gesam, sono solo alcuni dei temi che vorremmo portare avanti.

Uniti per il bene comune, forti nella nostra diversità, marceremo insieme verso un futuro più giusto e prospero. Questo è il nostro intendimento. Siamo il partito del governo nazionale e non possiamo più rimanere in silenzio.”

Coordinamento

Fratelli d’Italia S. Marinella-S. Severa