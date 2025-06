È stata una notte da ricordare per la Boxe di Ladispoli

Ladispoli conquista Madrid: Alberto Frati campione internazionale UBO di Boxe

Ladispoli conquista Madrid: Alberto Frati campione internazionale UBO di Boxe

Eravamo a Madrid, Plaza de Toros. Sotto le luci di un’arena intrisa di storia, la Boxe Ladispoli ha vissuto la sua notte più esaltante. Il giovane talento tricolore Alberto Frati, guidato con passione dal maestro Fabio Filippini, ha messo al tappeto il tanzaniano Francis Miyeyusho e ha conquistato il titolo internazionale UBO, il primo in assoluto per la società tirrenica.

Il pronostico parlava di scintille e non ha mentito. Miyeyusho, forte di 47 vittorie, con ben 27 prima del limite, si è lanciato in avanti fin dal primo secondo, cercando di imporre la propria esperienza e aggressività. Frati, però, non si è lasciato intimidire: guardia alta, passo corto, sangue freddo. E al primo vero scambio ha piazzato la combinazione che ha piegato l’avversario in due, facendolo crollare sul tappeto. Il pubblico ha trattenuto il respiro durante i tre conteggi dell’arbitro; quando è arrivato il terzo, definitivo, l’urlo dei presenti è risuonato in tutta Madrid. Knockout al primo round. Un sogno che diventa realtà.

Sul ring la gioia incontenibile di Frati. A bordo ring le lacrime di Filippini, che ne ha seguito la crescita passo dopo passo. “Un’emozione indescrivibile” ha confessato il tecnico, ricordando gli anni di allenamenti, sacrifici e ripartenze che hanno portato a questo traguardo. “Alberto ha lottato con il cuore e questa vittoria è di tutta Ladispoli”.

Così, in una sola ripresa, la giovane promessa laziale ha inciso il proprio nome nella storia della Boxe Ladispoli e ha issato il tricolore sul palcoscenico internazionale. Una notte di pugni e passione che profuma di futuro: perché, assicurano in palestra, questo è soltanto l’inizio.