Share Pin 76 Condivisioni

Intervento della Consigliera comunale Adele Prosperi: “sostenerla è importante, per chi sta combattendo contro una malattia e per i nostri grandi ricercatori”

Cerveteri, la Consigliera Prosperi: “la ricerca scientifica è vita. Importante sensibilizzare e sostenerla” –

Cerveteri, la Consigliera Prosperi: “la ricerca scientifica è vita. Importante sensibilizzare e sostenerla”

“In un anno così difficile, drammatico, sotto ogni aspetto a causa della pandemia, c’è un settore che verso il quale non possiamo voltare lo sguardo altrove. È quello delle malattie rare e degenerative e della Ricerca Scientifica. La Ricerca è vita e per questo è importante sensibilizzare il maggior numero di persone possibile e per chi può, sostenerla”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri.

“Da 7 anni sono una Volontaria AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una realtà che rappresenta la terza finanziatrice a livello europeo nel ramo dei finanziatori della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, una malattia degenerativa, che ad oggi ancora non ha una cura – prosegue la Consigliera comunale Adele Prosperi – Cerveteri ha sempre dato una grande dimostrazione di generosità, sensibilità e affezione nei confronti di tutte le campagne solidali realizzate nel corso degli anni e di questo non posso che ringraziare di vero cuore tutte le cittadine e cittadini e commercianti che con grande disponibilità sempre sostengono la ricerca scientifica, rendendo la nostra città una delle realtà che raccoglie il maggior numero di fondi”.

“Proprio sul tema della Sclerosi Multipla – dichiara la Consigliera comunale Adele Prosperi – non appena insediata ho avuto il privilegio di poter proporre in Consiglio comunale e portare all’approvazione una mozione a sostegno di AISM, in cui si impegna il Comune a riconoscere, promuovere e concedere il patrocinino gratuito a tutte le iniziative a sostegno della Ricerca Scientifica. Un atto fortemente simbolico ma che punta a testimoniare la vicinanza e l’affetto da parte dell’Amministrazione, del Consiglio comunale e della cittadinanza a tutte quelle persone affette da Sclerosi Multipla”.

“Ovviamente – conclude la Consigliera comunale Prosperi – il mio invito, per chi vuole e ne ha la possibilità, è quello di sostenere ogni attività a sostegno della Ricerca Scientifica, per qualunque malattia. È speranza, è vita, è ossigeno puro per chi sta combattendo in prima persona contro la malattia e per tutti i medici ricercatori italiani, vere e proprie eccellenze a livello mondiale”.

Cerveteri, la Consigliera Prosperi: “la ricerca scientifica è vita. Importante sensibilizzare e sostenerla”