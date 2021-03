Share Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia: Federlazio incontra dirigenza Tirreno Power su problematiche aziende locali –

La Federlazio, l’Associazione di Piccole e Medie Imprese del Lazio, ha incontrato, con Paolo Sacchetti, Vicepresidente di Federlazio Edilizia, Luciano Mocci, Direttore Generale e Marco Caranzetti, Ufficio Sindacale, la dirigenza di Tirreno Power, nelle persone di Fabrizio Allegra, Direttore Generale, Enrico Erulo, Direttore Corporate Affairs e Fulvio Rappa, Responsabile Acquisti, Servizi e Security.

Nel corso dell’incontro, promosso in una fase di estrema incertezza e preoccupazione per gli scenari futuri, produttivi ed occupazionali di Civitavecchia, sono state affrontate, tra l’altro, le tematiche energetiche e industriali che impattano sulle aziende locali.

“Ritengo positivo e importante questo incontro con un rilevante committente del territorio. Abbiamo davanti a noi una sfida che sarà vitale per il futuro del comprensorio di Civitavecchia. Per vincerla riteniamo necessario fornire un adeguato sostegno alle aziende, per agevolarle nell’attrezzarsi alla luce delle transizioni in corso e della situazione di perdurante crisi, aggravata dalla emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Parliamo di imprese che hanno contribuito significativamente alla crescita del sistema economico, per le quali è indispensabile un dialogo costante con i soggetti economici che insistono sul territorio. Ringraziamo Tirreno Power per l’incontro e per l’attenzione che intende confermare, nel tenere nella giusta considerazione il mondo dell’imprenditoria locale. Auspichiamo che questa interlocuzione possa essere costante, nell’ottica di uno sviluppo sempre maggiore delle opportunità di business per le aziende del territorio.” Questa la dichiarazione del Direttore Generale della Federlazio, Luciano Mocci.