Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano: “Questo clima avvelena tutto il comparto portuale”

Civitavecchia, Califano (PD): “Solidarietà a Musolino” –

“Voglio esprimere a Pino Musolino, neo presidente dell’Authority, la mia vicinanza e tutto il mio sostegno per quanto sta accadendo. L’ultimo esposto presentato alla Corte dei Conti su fatti non imputabili a lui, essendo in carica da pochissimi mesi, è solo uno degli innumerevoli attacchi che colpiscono non tanto la persona di Musolino ma tutta l’Authorità Portuale che invece dovrebbe lavorare con la giusta serenità per salvaguardare uno degli asset principali dell’economia laziale e riportarlo, una volta usciti dalla pandemia, ai livelli pre-Covid. Mi auguro, per il bene del sistema portuale del Lazio, che questi attacchi cessino immediatamente e che si dia a Musolino la possibilità di operare nel migliore dei modi, senza dover pensare a difendersi da vendette trasversali e poco chiare che fanno del male a tutto il sistema Lazio”.

