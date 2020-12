Share Pin 2 Condivisioni

Rami caduti e che ostruiscono la carreggiata in via Zambra, via Furbara Sasso e via Settevene Palo

Cerveteri: interventi della protezione civile per il forte vento –

Interventi del gruppo comunale di Protezione civile anche a Cerveteri.

Il forte vento ha divelto qualche ramo che è andato a ostruire parte di alcune carreggiate.

I volontari della Protezione civile sono intervenuti in via Zambra, via Furbara Sasso e sulla Settevene Palo.

Tre le squadre operative al momento impegnate sul territorio comunale.

