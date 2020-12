Share Pin 18 Condivisioni

Il forte vento di questa mattina e le condizioni dei pali della luce hanno causato il crollo di uno di questi. A farne le spese un’auto in sosta

Ladispoli: al quartiere Miami un palo della luce crolla su auto in sosta

Il forte vento che questa mattina sta colpendo il litorale ha causato i primi danni.

A farne le spese un’auto in sosta colpita da un palo dell’illuminazione pubblica crollato sotto il ‘peso’ del vento.

Il fatto è successo in via Nevada, al quartiere Miami.

Nella zona da anni i cittadini segnalano la presenza di diversi pali dell’illuminazione pubblica vecchi e fortemente corrosi dalla ruggine che, anche in passato, ne hanno causato la caduta, anche su auto in sosta proprio come accaduto questa mattina.

Sul posto presenti gli agenti della Polizia locale allertati dai residenti del posto.

Il palo infatti risulta essere ancora un pericolo per le abitazioni vicine. A sorreggerlo, al momento, ci sarebbe solo il veicolo che è andato a colpire.

