Cerveteri, in Piazza Aldo Moro tornano le Arance della Salute di Airc

“Uniti per rendere il cancro sempre più curabile”. Appuntamento nella giornata di sabato 24 gennaio con i volontari di Assovoce

Come tradizione, tornano in tutta Italia le “Arance della Salute” di Airc, la storica iniziativa di raccolta fondi per la ricerca scientifica sul cancro promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. E tornano anche a Cerveteri, nella giornata di sabato 24 gennaio, in Piazza Aldo Moro, con la consueta presenza di Bruno Frosi e di tutti i Volontari di Assovoce.

Arance rosse ricche di vitamina C, buonissime e speciali: acquistandole, dietro una donazione minima di 13euro, non solamente porterete a casa un prodotto di qualità, eccellente da mangiare a spicchi o per fare delle succosissime spremute, ma darete un importante sostegno alle attività di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla sana alimentazione.

“Rendiamo il cancro sempre più curabile”, questo il motto della Fondazione Airc, realtà nata nel 1965 e da sempre una delle maggiori sostenitrici e finanziatrici delle attività di ricerca. Tra il 2016 e il 2023, 973milioni di euro dei 2miliardi e mezzo di euro investiti nella ricerca sul cancro in Italia provenivano proprio da Airc. Sabato, sarà occasione per tutti per continuare a dare forza ad Airc, alla ricerca e alle attività di questa preziosa realtà per tantissime persone.