Il liceo Vian alle 09.50 osserverà un minuto di rumore

La comunità di Anguillara è sconvolta per la morte di Federica Torzullo e per questo stasera si terrà, per le vie della cittadina, una fiaccolata in ricordo della donna. Il corteo partirà alle 20.30 dalla piazza del comune.

“Chiedo a tutti – si legge sui social – di ritrovarsi in raccoglimento a partire dalle 20.30 in piazza del Comune, per muovere insieme alle 21 secondo il percorso indicato. Ho trovato poche candele, quindi chiedo che ognuno abbia comunque la sua, se può. Ho anche preso dei salva goccia che arriveranno domani. Non so se saranno sufficienti per tutti. Chiedo un cammino silenzioso, composto, rispettoso. Vi prego di seguire le indicazioni, il percorso stabilito e soprattutto il silenzio. Questa non è una manifestazione, non è uno spettacolo, non è un evento mediatico. È un gesto della comunità, per la comunità. È un momento di dolore condiviso, non un’esposizione. Rivolgo un invito fermo e rispettoso ai giornalisti: restino lontani dall’iniziativa. Il diritto di cronaca, in questo momento, deve cedere il passo al rispetto del dolore dei familiari e dell’intera comunità”.

Anguillara, stasera una fiaccolata per Federica Torzullo

“Non vogliamo diventare un programma televisivo. Non siamo un’ altra storia da raccontare: siamo una realtà. Una realtà triste, ferita, che chiede solo silenzio e dignità. Confido nella collaborazione di tutti. Cammineremo insieme, in punta di piedi. Con una luce in mano e rispetto nel cuore. Spero saremo tantissimi”.

Il Liceo Vian di Anguillara, che Federica aveva frequentato, stamattina osserverà un minuto di silenzio alle 09.50.

Oggi – scrive la dirigente scolastica prof.ssa Lolli – entrambe le sedi della nostra scuola osserveranno un minuto di rumore perché non cali il silenzio sulla vita di Federica e di tutte quelle donne cadute per mano chi doveva amarle e proteggerle. Che la terra ti sia lieve, Federica”.