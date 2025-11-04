Tragedia sulla provinciale Manziana–Sasso. Inutili i soccorsi del 118

Una tragedia improvvisa ha scosso ieri mattina la comunità di Cerveteri. Daniela Biscetti, 45 anni, residente in città, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 lungo la provinciale Manziana–Sasso.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita fuori strada da sola, senza scontrarsi con altre vetture. La sua corsa è finita in una scarpata e l’impatto, particolarmente violento, non le ha lasciato scampo: Daniela è deceduta sul colpo.

Cerveteri in lutto, addio a Daniela Biscetti. Aveva 45 anni

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Presenti anche i vigili del fuoco di Bracciano, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi, e i carabinieri della compagnia di Bracciano, che ora dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia della morte di Daniela Biscetti ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Cerveteri. La donna lascia tre figli di 21, 20 e 15 anni. Tutti la ricordano come una persona solare, generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri.

Un dolore profondo attraversa la città, che in queste ore si stringe attorno ai familiari. «Cerveteri non la dimenticherà» è il pensiero condiviso da amici e conoscenti, un tributo a una donna che ha saputo lasciare un segno con il suo sorriso e la sua bontà d’animo.

