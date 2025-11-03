Addio a Serena Maccarini: Ladispoli si stringe nel ricordo dell’istruttrice

Si è spenta a 46 anni Serena Maccarini, figura molto conosciuta nella comunità di Ladispoli. Domani l’ultimo saluto, nel ricordo e nell’affetto di chi l’ha amata.

La comunità di Ladispoli è in lutto per la prematura scomparsa di Serena Maccarini, istruttrice di fitness di 46 anni, una figura molto conosciuta e stimata in città.

Serena si è spenta nella notte, lasciando un grande vuoto, in particolare nel suo compagno Mirko, con cui condivideva la stessa passione per la palestra. Solo un anno fa, Mirko le aveva chiesto di sposarlo con un gesto pubblico e toccante, sul palco di Piazza Rossellini.

Il cordoglio arriva anche dalla palestra Puravida: «La farfalla più bella e sorridente è e rimane lei. Ti continuiamo a sentire nei corridoi e nelle sale. Ben 19 anni di te qui in Puravida.»

L’Ultimo Saluto

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio.«Alle 16:00 nella chiesa Sacro Cuore voglio il mondo a salutare la mia Serena,» è il commovente messaggio di Mirko, che ha scelto la canzone “Un’altra te” di Eros Ramazzotti per accompagnare il rito funebre.

Ladispoli si prepara a rendere omaggio a Serena, nel ricordo del suo sorriso.