È partito il cantiere per il rifacimento del manto stradale, e dei marciapiedi, di molte strade di Ladispoli. Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Grando. Che, in un messaggio pubblico, ha illustrato il piano degli interventi, le tempistiche e le risorse economiche messe in campo in questi anni.

Ladispoli, Grando: “Al via il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Investimenti complessivi per oltre 7 milioni”

Alessandro Grando, nel suo post, annuncia che i lavori di rifacimento del manto stradale sono iniziati da viale Mediterraneo, e proseguiranno nell’area del quartiere “ex campo sportivo”. Il Sindaco ha precisato che il cantiere rimarrà aperto fino a Natale.

Successivamente, i lavori interesseranno le traverse di viale Italia, a partire da via Fiume. In questo caso è previsto anche rifacimento dei marciapiedi.

E questo, secondo il Sindaco Grando, è solo l’inizio. Perché, parallelamente, gli uffici comunali stanno portando avanti due ulteriori procedure di gara. Una da 1 milione di euro per le strade dei quartieri di campagna. E un’altra da 3 milioni di euro per rifare le strade nei quartieri mancanti di Ladispoli, e per completare i marciapiedi delle traverse del viale fino alla stazione ferroviaria.

Grando rivendica lo sforzo finanziario complessivo messo in campo in questi anni: “Un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro in questo mandato, se sommato agli interventi che abbiamo già realizzato negli scorsi mesi. E che, unitamente ai 5 milioni già investiti nel primo mandato, superano i 12 milioni di euro. Una cifra veramente epocale per la nostra città che non si era mai vista prima».

Al termine del suo intervento, il Sindaco ha ringraziato l’Ufficio Lavori Pubblici “che ha seguito tutte le procedure necessarie”. E conclude affermando che “Siamo orgogliosi e fieri di aver mantenuto un impegno preso con la nostra città. Chiaramente il lavoro da fare è ancora tanto, ma noi continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti i concittadini e in particolare in questo caso, la sicurezza stradale”.