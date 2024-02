Cerveteri, il gatto sull’albero salvato dai pompieri

Saranno stati forse i lamenti del gatto, ad attirare l’attenzione di una signora di Cerveteri, che ha pubblicato un appello ai Vigili del fuoco dalla sua pagina Facebook per salvarlo. Certo colpisce non poco pensare ad un felino incapace di scendere da un albero, non è forse tra le sue abilità quelle di saltare e arrampicarsi? Eppure è accaduto davvero e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per farlo tornare sulla terra ferma, perché oltre a garantire la sicurezza delle persone i VV.FF. lo fanno anche per gli animali in difficoltà.

Non capita spesso, ma può succedere che i gatti con grande agilità si arrampichino, soprattutto se spaventati da una preda, ma la loro abilità e sicurezza iniziale si trasforma in vero e proprio panico, a quel punto non resta che chiamare i VV.FF.