Cerveteri, tanti podi per i ragazzi dell’atletica ai campionati regionali Indoor

Orte e Rieti un weekend di grandi successi per i ragazzi dell’ atletica Cerveterana

Ai campionati regionali indoor di Rieti sono stati molti i podi ed i best time per le nostre atlete. Il primo podio arriva nella categoria ragazze da Matilde Silvestri che chiude i 60 metri con l’ottimo tempo di 8.74 a seguire ottime le prestazioni di Matticoli Claudia, Folli Irene e l’ottavo posto in regione nel lancio del peso di Mariam Da Lozzo. Mentre domenica ad Orvieto si sono svolti i campionati invernali di lanci . Primo posto nel martello allieve 3 kg per Vittoria Trivisondoli e primo posto nel martello cadette per Montini Agnese con la misura di 37.67 misura vicino al minimo nazionale che la inserisce prima nelle liste regionali. Ottima prova nel disco di Tortolini Rebecca 3 gradino del podio nella categoria cadette e ottima prova per Pesce Alessandra sempre nel disco categoria allieve.

Dimostrazione che il nostro settore lanci è tra i migliori della regione. Sabato e domenica alle finali nazionali allievi indoor di Ancona sarà in gara Andrea Scalella tra i migliori ottocentisti italiani, mentre domenica il settore assoluto e giovanile sarà a Cassino per la seconda fase dei CDS di cross che ci vede dopo la prima fase primi in regione.