Il Presidente Carmelo Travaglia ha indetto la convocazione del Consiglio Comunale di Cerveteri per il giorno 30 luglio ore 10.00

Cerveteri, il 30 luglio Consiglio Comunale su Bilancio e IMU – Il Presidente Carmelo Travaglia ha indetto la convocazione del Consiglio Comunale di Cerveteri per il giorno 30 luglio ore 10.00 che si terrà nella modalità di videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L.18/2020 e con la possibilità per i Consiglieri che ne faranno pervenire richiesta ai “Servizi Istituzionali e Generali – Trasparenza e Anticorruzione” di essere presenti nell’aula consiliare del Granarone di Via Rosati, in sessione straordinaria di prima convocazione, assicurando la visione al pubblico in modalità streaming e consentire la presenza del pubblico nel rispetto delle misure di distanziamento sociale fino ad un massimo di 20 persone per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 49 adottata in data 15/07/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.LGS. N.267/2000; A cura del Dirigente della 3ˆ Area, a richiesta e indicazioni dell’assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione, che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Legge 160/2020 commi da 738 a 783, abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Disciplina ex novo dell’Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote IMU anno 2020″. Variazione di bilancio”; Approvazione Regolamento IMU anno 2020; Proposta di Deliberazione di proposte di modifiche ed integrazioni agli articoli: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 28Bis, 30, 33, 37, 39, 40, e 44 del vigente “Regolamento Comunale sul possesso e tutela degli animali”; Interrogazioni dei consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando di cui al Prott.: 28797 del 26/06/2020, 28975 e 28976 del 27/06/2020.

Il Consiglio Comunale è altresì convocato, all’occorrenza, per il giorno 04 agosto 2020 alle ore 10.00 in sessione straordinaria di seconda convocazione ed in seduta pubblica, secondo le modalità stabilite per la prima convocazione.