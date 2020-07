Condividi Pin 0 Condivisioni

650.069 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 4.209.509

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 16.301.736 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 28 luglio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 16.301.736 con 650.069 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 4.209.509; Brasile con 2.419.091; India con 1.483.156; Russia con 818.120; Sud Africa con 445.433; Messico con 390.516; Perù con 384.797; Cile con 347.923; Gran Bretagna con 299.430; Iran con 293.606; Pakistan con 275.225; Spagna con 272.421.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 246.286. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 8.728.962, in Europa 3.234.043, in Asia 1.838.380, nell’area del Mediterraneo 1.494.697, in Africa 712.920, mentre nel Pacifico 291.993.