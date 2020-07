Condividi Pin 7 Condivisioni

Sindaca, riavviato il cantiere dopo il lockdown

Roma, Raggi: “Proseguono lavori nuove fognature per Ostia” – “Proseguono i lavori per il nuovo sistema fognario a Ostia, sul litorale di Roma. Un intervento molto atteso da cittadini e residenti, realizzato da Acea Ato2, per ottimizzare e potenziare la rete di raccolta delle acque”.

Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Dopo l’emergenza coronavirus è stato riavviato il cantiere e completato il primo tratto del collettore fognario di via Costanzo Casana, tra via Carlo Marenco di Moriondo e via Tagaste – aggiunge – I lavori stanno andando avanti a ritmo spedito ed è stata rifatta, anche, la pavimentazione stradale dopo aver realizzato questo primo tratto di rete fognaria. Già è iniziata, poi, la seconda parte del cantiere con la posa della condotta da via Tagaste a via Aristide Carabelli. In fase di completamento anche l’installazione della conduttura da via dell’Appagliatore a via Arduino Forgiarini, con il relativo collegamento al nuovo collettore fognario. Stiamo cercando di accelerare le lavorazioni per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini, anche se è importante che questi interventi siano realizzati in modo corretto e con il tempo necessario perché riqualificheranno dal punto di vista idrico un intero quadrante.

La nostra attenzione alle infrastrutture della città è massima – conclude Raggi – soprattutto nelle periferie, per potenziare servizi fondamentali per i cittadini e il territorio”.