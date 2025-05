Cerveteri, il 26 maggio del 1991 il salto in serie C2  

E domenica servirà la stessa carica per vincere contro la Longarina al Galli.

Euforia e fiducia, per domenica al Galli si annuncia il pubblico delle grandi occasioni per battere la Longarina e festeggiare un agognata salvezza. La squadra di Ferretti punta a fare una gara di testa e cuore, e ai tifosi si chiede di essere numerosi. Gli ultras, in settimana, chiameranno all’appello il pubblico.

Anche domenica hanno incitato la squadra per novanta minuti, con tamburi e bandiere. Sono annunciati 500 tifosi sugli spalti, con il club che ha, ancora una volta, lanciato un gesto di affetto, entrata gratis. Proprio oggi, 26 maggio, ricorrere il 34esimo anno dalla vittoria storica contro il Giorgione, che valse la promozione in serie C2. Che sia di buon auspicio per domenica prossima, quando la spinta dei tifosi sarà necessaria per conquistare la salvezza.