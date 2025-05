I fondi andranno ai centri con affaccio sui laghi regionali. Il contributo sarà destinato al miglioramento dei litorali balneabili

Comuni lacustri: Regione Lazio stanzia 600mila euro

Un fondo di 600mila euro dedicato ai comuni che si affacciano sui laghi regionali. A stanziarli la Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, di concerto con la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, e con l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità, e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. I Comuni interessati potranno richiedere il contributo per attuare interventi di miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per il 2025, al fine di ampliare l’offerta di mete turistiche e per incrementare le potenzialità ricettive. “Si tratta di un importante intervento a tutela e valorizzazione del patrimonio lacuale della nostra Regione, che consentirà ai Comuni interessati di poter rendere sempre più fruibili i litorali dei laghi, favorendo l’attrattività turistica e commerciale dei territori. Prosegue l’impegno della Giunta per la valorizzazione dell’immenso patrimonio della nostra regione», dice Ghera. La distribuzione delle risorse avverrà a seguito di bando da pubblicarsi sul BURL.

“La Regione Lazio è al fianco dei Comuni che affacciano sui laghi regionali per promuovere un turismo sostenibile e valorizzare le bellezze ambientali laziali. Gli interventi mirano a garantire più sicurezza per una maggiore fruibilità di questi luoghi caratteristici. Il nostro lavoro di rendere il Lazio più accogliente», aggiunge Rinaldi. In relazione alle domande pervenute, i fondi saranno distribuiti seguendo dei criteri di proporzionalità in base alla popolazione residente e all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione. “Il contributo volto a supportare i Comuni nell’adeguamento delle spiagge alla balneazione rappresenta un’importante leva per incrementare le potenzialità ricettive e, di conseguenza, rafforzare il tessuto economico della Regione. Questo finanziamento è un segnale chiaro di vicinanza a quelle attività che, con l’arrivo della bella stagione, puntano a migliorarsi e a offrire servizi sempre più qualificati”, conclude Angelilli.