Roma è la provincia italiana dove i giovani vivono peggio

Ogni anno escono puntualmente le classifiche delle città o delle provincie dove si vive meglio. Quelle più affidabili e autorevoli sono quelle stilate da Il Sole 24 Ore. Proprio in questi giorni, il quotidiano economico ha pubblicato la classifica delle provincie italiane dove i giovani vivono meglio.

Questa classifica tiene conto di quindici parametri. A ognuno dei quali è assegnato un valore. I fattori considerati, sono stati: Disoccupazione giovanile, Contratti a tempo indeterminato, Soddisfazione per il proprio lavoro, Imprenditorialità giovanile, Gap affitti tra centro e periferia, Laureati, Canone di locazione, Quoziente di nuzialità, Età media al parto, Aree sportive, Spettacoli – locali e organizzatori, Concerti, Amministratori comunali under 40, Percezione di insicurezza e Incidenti stradali notturni.

Quale è la provincia italiana dove i giovani vivono meglio? Non credo sia così scontato: è Gorizia. Quale è la provincia italiana dove i giovani vivono peggio? Purtroppo, è Roma. Roma è 107-esima- in classifica. La Capitale è ultima per diversi fattori. Come vedremo, tutti legati tra di loro.

Innanzitutto, a Roma i canoni di affitto sono molto alti rispetto al reddito medio. Roma è ultima in classifica in questo fattore. Da qui può derivare sicuramente un basso numero di matrimoni. Roma è 95-esima in questa classifica parziale.

Naturalmente questo poi porta come conseguenza che il primo figlio arrivi molto tardi. Mediamente dopo 33,4 anni.

Altri fattori che hanno determinato l’ultimo posto di Roma sono quello della insicurezza percepita e quello degli incidenti notturni. Nel primo Roma è ultima, e nel secondo è penultima. Una debacle… Per non parlare poi del penultimo posto nella disponibilità di impianti sportivi.

Solo in un fattore Roma si riscatta. È quello della percentuale di laureati. Dove compare al quarto posto in classifica.

Per la cronaca, anche la vicina provincia di Viterbo non se la passa benissimo. E’ infatti solo 91-esima su 107 posizioni.