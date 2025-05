L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Otto persone lavoreranno esclusivamente alle attività di sfalcio e pulizia dei cigli stradali”

“Da oggi e per l’intero periodo estivo due squadre composte da otto persone lavoreranno in tutto il territorio comunale ed in particolar modo nel capoluogo e nella frazione di Marina di Cerveteri solo ed esclusivamente nelle attività di sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali. Un raddoppio del servizio già esistente che punta a garantire un territorio più pulito e maggior decoro soprattutto in questa fase dell’anno in cui la vegetazione cresce più rapidamente. Una misura che come Amministrazione, insieme all’Ufficio Ambiente e alla Rieco Spa, azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana della nostra città, abbiamo fortemente voluto e che è immediatamente esecutiva”.

Sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali: servizio raddoppiato in tutto il territorio di Cerveteri

Ad annunciarlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente, Rifiuti e Decoro Urbano del Comune di Cerveteri.

“Il nostro è un territorio estremamente vasto – aggiunge Gnazi – oltre 500km di strade e nove frazioni, con numerose zone di campagna. Pertanto, era necessario implementare il servizio di sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali per il periodo estivo, per un decoro e un’immagine migliore del nostro territorio. Un’azione sinergica tra Amministrazione e azienda, che vedrà lavorare ogni giorno, mattina e pomeriggio, due squadre di operai: un’attività decisa e concreta in tutto il territorio davvero importante”.

“Una volta terminate le operazioni di sfalcio e pulizia, che comunque saranno costanti e continuative – prosegue l’Assessore Alessandro Gnazi – si inizierà con le attività di diserbo, che saranno effettuate con prodotti perfettamente rientranti nella normativa. Saranno utilizzati prodotti biologici, non nocivi per l’ambiente, persone o animali”.