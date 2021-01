Share Pin 11 Condivisioni

Cerveteri, i 5 Stelle: “Siamo ancora in attesa della tariffa puntuale sui rifiuti”

«La situazione dei rifiuti a Cerveteri non è soltanto una questione di orari, si moltiplicano le domande sulla partenza della Tarip e sulle discariche di quartiere».

A puntare i riflettori sulla tariffa puntuale è il Movimento 5 Stelle di Cerveteri.

«A quasi tre anni dall’entrata a regime della differenziata e dopo l’affidamento dell’incarico a consulenti esterni per la predisposizione di un nuovo regolamento comunale

mesi fa, siamo ancora qui in attesa. Di cosa? Della Tarip. La tariffazione puntuale – hanno proseguito i pentastellati – che dovrebbe costituire un vantaggio per gli utenti

virtuosi, è partita ufficialmente il primo gennaio su tutto il territorio comunale; ma si è trattato forse della solita inaugurazione pascucciana di facciata, il solito

“non era mai stato fatto prima” e neanche adesso, visto che è ancora incompleta la fornitura di nuovi mastelli e la lettura dei codici è ancora

parziale».

«Insomma – ha sottolineato il Movimento 5 Stelle – gli enti e gli utenti coinvolti non hanno ancora a disposizione gli strumenti necessari. Ci arrivano segnalazioni di cittadini che in questi giorni hanno esposto il mastello dell’indifferenziata, secondo il turno della loro zona, ma i rifiuti sono stati ritirati nel solito modo, senza alcuna rilevazione. A ottobre 2019 il Comune ha ingaggiato dei consulenti esterni per la predisposizione di un piano operativo di attuazione della Tarip. Risultati? Non si conoscono. Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente avevano ufficialmente annunciato e anche scritto che sarebbe partita una #campagna_informativa capillare per chiarire ogni dubbio agli

utenti. Qualcuno ne ha notizia? Insomma, non basta fare la faccia cattiva, elencare doveri e punizioni, se poi non si mettono i cittadini nelle condizioni di fare quanto richiesto, se non si provvede alla pulizia, al decoro e alla sorveglianza delle strade, insomma se non si fa il proprio di dovere. Promettere soltanto è troppo facile»