Emanate due circolari dal Ministero della Salute. Saranno conteggiati nel numero di tamponi giornaliero

Coronavirus, i test rapidi antigenici valgono come i molecolari

Il Ministero della Salute ha fornito ulteriori ggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e in particolare sulla strategia di testing e screening che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle circolari N. 7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e N. 35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”.

Importanti sono i punti della circolare che riguardano:

– l’impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione

– l’uso del test antigenico rapido di prima e seconda generazione nelle persone con e senza sintomi

– le misure contumaciali a seguito di test antigenico rapido

I test rapidi antigenici verranno così conteggiati nel numero dei tamponi giornalieri.