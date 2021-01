Share Pin 4 Condivisioni

Tolfa, attivati i Piani di Utilità alla Collettività

Il Comune di Tolfa nel mese di Dicembre ha attivato i Puc (Piani di utilità alla collettività), ovvero progetti di utilità comunale per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Ad ora, sono state inserite le prime cinque persone che stanno svolgendo attività finalizzate a restituire in servizio alla comunità l’indennità precipita con il reddito di cittadinanza. Nonostante si siano riscontrate enormi difficoltà dovute alla sbagliata impostazione di base del concetto di reddito di cittadinanza, l’amministrazione comunale sta continuando a lavorare per coinvolgere sempre più persone in questo processo di utilità pubblica.