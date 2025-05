Cerveteri, Gubetti: “La sicurezza dei bambini non è terreno per fare propaganda!” –

In merito all’incidente avvenuto in un parco giochi della nostra città, desidero ribadire con chiarezza e trasparenza quanto è stato fatto.

Due bambini si sono fatti male giocando in un parco pubblico. Un fatto che ci colpisce profondamente e che, come amministrazione, prendiamo con la massima serietà.

Prima di tutto, voglio esprimere la mia vicinanza personale alle famiglie coinvolte. Da Sindaca, ma anche da mamma, non posso che sentirmi accanto ai bambini che si sono fatti male e augurare loro una pronta guarigione.

L’amministrazione ha reagito subito, chiudendo in via precauzionale l’area giochi per effettuare tutte le verifiche tecniche.

Il gioco in questione è risultato essere integro, certificato secondo le normative europee, omologato e collaudato al momento del montaggio.

Si tratta di un percorso ludico progettato per stimolare l’equilibrio e la coordinazione, simile ai percorsi avventura, dove il gioco consiste nel muoversi tra elementi sospesi o su superfici in movimento.

Solo dopo i dovuti controlli tecnici che hanno confermato il rispetto di tutte le norme e l’assenza di criticità, il parco è stato riaperto.

Abbiamo agito con serietà, secondo le regole, con responsabilità.

Accogliamo sempre le critiche costruttive, ma non accettiamo che episodi delicati vengano strumentalizzati a fini diversi dalla tutela del bene comune. Chi parla di “parchi fuori norma” o di “incompetenza” dovrebbe portare prove, proposte, atti concreti, non solo accuse a effetto. Chi siede in consiglio comunale ha il dovere di contribuire, non solo di urlare.

Lavorare per la città significa assumersi responsabilità, anche nei momenti difficili, e farlo con rispetto delle persone e delle istituzioni.

La sicurezza dei bambini non è uno slogan: è un dovere. E continueremo a garantirla con impegno e trasparenza ogni giorno.