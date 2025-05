I conduttori della nota trasmissione Patrizio Roversi e Syusy Blady saranno nelle due città etrusche, dal 26 al 28 maggio, per raccontare il sito Unesco e il territorio. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di valorizzazione e promozione digitale del sito Unesco promosso dal Comune di Tarquinia, capofila in accordo con il Comune di Cerveteri, e finanziato dal Ministero del Turismo

“Turisti per Caso” con Patrizio Roversi e Syusy Blady a Tarquinia e Cerveteri –

Dal 26 al 28 maggio, Patrizio Roversi e Syusy Blady, gli amatissimi “Turisti per Caso”, saranno protagonisti di un viaggio speciale tra Tarquinia e Cerveteri, alla scoperta del sito Unesco che unisce le due città etrusche. Un percorso che non sarà affatto “per caso”, ma parte integrante di un progetto strategico promosso dal Comune di Tarquinia, capofila in accordo con il Comune di Cerveteri, e finanziato dal Ministero del Turismo, che mira a potenziare la narrazione digitale attraverso strumenti innovativi come una web app multilingue dedicata agli itinerari del sito Unesco, podcast immersivi e una campagna di comunicazione internazionale rivolta a target turistici selezionati in Italia e in diversi Paesi europei.

“Questo progetto, che unisce tradizione e innovazione, ci permette di raccontare in modo nuovo e coinvolgente il nostro patrimonio, valorizzando non solo i beni archeologici, ma anche l’anima autentica del nostro territorio: le persone, i sapori, i paesaggi – afferma il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti -. È una grande occasione per posizionare il sito Unesco in una dimensione contemporanea e accessibile a tutti. Il programma “Turisti per Caso” rappresenta uno degli strumenti chiave di promozione, pensato per raccontare le bellezze archeologiche, naturalistiche e culturali di Tarquinia e Cerveteri, unendo storia, tradizione e identità locale”. “Una vetrina pubblicitaria d’eccezione per la nostra città quella che ci offrirà “Turisti per Caso”, un programma storico delle reti Rai e che dai primi anni ’90, grazie al duo Patrizio Roversi-Syusy Blady ha affascinato e fatto scoprire posti incantevoli a milioni e milioni di telespettatori – dichiarato Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri –. Insieme a Tarquinia, con questo progetto finanziato dal Ministero del Turismo, avremo la possibilità di dare ulteriore risalto a quello che è il patrimonio artistico e storico del nostro sito Unesco: e a farlo saranno due volti molto apprezzati e stimati dal grande pubblico”.

Tra le tappe del viaggio, le famose necropoli e i musei delle due città, ma anche luoghi di straordinaria suggestione naturalistica come la tenuta della Roccaccia, il parco di Blera e quello di Barbarano Romano. Spazio anche alla gastronomia locale, alle tradizioni popolari e ai personaggi del territorio, coinvolti come narratori autentici del patrimonio materiale e immateriale riconosciuto dall’Unesco. Saranno presenti varie troupe televisive e digitali, impegnate per tre giorni intensi di riprese e racconti dal vivo, in un format che unirà l’inconfondibile stile dei “Turisti per Caso” con l’innovazione delle nuove tecnologie digitali applicate alla promozione turistica. Il progetto di promozione finanziato dal Ministero del Turismo proseguirà con nuovi appuntamenti a partire da giugno, che vedranno l’arrivo a Tarquinia e Cerveteri di influencer e testimonial d’eccezione, oltre al lancio di altri strumenti digitali di narrazione e promozione. Con questa iniziativa, le due città etrusche si confermano modelli di sinergia istituzionale e innovazione turistica, con l’obiettivo di raccontare – in Italia e all’estero – un sito Unesco che è tesoro di storia, paesaggi e cultura viva.