Dal primo al ventotto giugno, Roma ospiterà una interessante mostra per la promozione storico – culturale della città di Capua, odierna Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, che fu definita da Cicerone nella sua orazione “De lege agraria” “Altera Roma”.

La encomiabile e geniale iniziativa, portata avanti con lodevole impegno, è della dottoressa Rosaria D’Angelo, ideatrice e organizzatrice dell’evento che sicuramente richiamerà un folto pubblico di studiosi ed appassionati e riceverà un unanime consenso di critica specializzata. La mostra d’arte “Altera Roma” ha ottenuto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

“L’altera Roma” in mostra nella capitale

La location è stata individuata in via dell’Arco dei Ginnasi 7 a Roma e l’evento è curato dall’ Associazione Culturale “DAMABLU” con vernissage alle ore 18 del primo giugno prossimo. La mostra ospiterà lavori e creazioni di artisti che hanno come riferimento l’antica Capua e l’odierna Santa Maria e sarà omaggiata dall’acquarellista spagnolo di Murcia di fama internazionale Zacarias Cereco in collegamento webcam dalla Spagna.

L’artista è cittadino onorario di Santa Maria dal maggio del 2022 e testimone del più grande scultore del barocco spagnolo, Vincenzo Domenico Nicola Salzillo di origini sammaritane.

Ospiti d’onore il vice caporedattore Rai TG2 Cinzia Terlizzi e Fiammetta Terlizzi già direttrice della Biblioteca Angelica di Roma. L’introduzione alla mostra sarà della dottoressa Giovanna Iovino, mentre i relatori saranno l’architetto Angelo Laudati, il professore Antonio Giaquinto e il critico d’arte dottore Francesco Astoiaso Garcia. Quanto mai valido ed interessante il parterre degli artisti che espongono e cioè: Antonella Catini, Armando Staffa Camilla Bindi, Clara Di Curzio, Cristoforo Russo, Dana Mincione, Gianfranco Carbone, Ilaria Iorio, Marco Curatolo, Maria Angelica Molinari, Monikart, Roberto Mannucci, Sabrina Persechino.